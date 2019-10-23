Минск, 23 октября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. «Кубинские аграрии — частые и всегда желанные гости в Белоруссии. Мы готовы делиться своим передовым опытом, знаниями и технологиями, которые представляют для вас интерес. Это в равной степени касается и продукции сельскохозяйственного машиностроения, которая еще с советских времен хорошо известна на Острове свободы», — заявил сегодня, 23 октябряАлександр Лукашенко, принимая в своём дворце кубинского президентаМигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса.

President.gov.by Переговоры с Президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, отработаны контракты на более $30 млн евро белорусских поставок на Кубу. В частности, подписано соглашение о поставке на Кубу белорусских станков и обсуждается возможность создания совместного производства бытовой техники.

«Понимая важность белорусских товаров для Кубы, мы в весьма непростых для нас условиях решили вопрос о предоставлении кредитов для финансирования поставок на максимально выгодных условиях. Это позволило нам реализовать ряд совместных интересных проектов», — заявил Лукашенко в ходе переговоров.

Он также анонсировал свой визит в Гавану и сообщил, что «наши представители правительств разработают дорожную карту, план действий, исполнение которого мы можем проконтролировать во время моего визита».

Посольство Белоруссии на Кубе располагает давно устаревшими данными по взаимному товарообороту: в 2016 году он составил $66,2 млн (при этом $ 48,2 млн — импорт из Кубы), а за январь-октябрь 2017 года (самая «свежая» официальная информация посольства) он достиг $57,1 млн (из них $19 млн — белорусский экспорт на Кубу).

«Основной объем белорусского экспорта на Кубу составляют тракторы, грузовые автомобили, двигатели внутреннего сгорания, — информирует МИД Белоруссии. — Основной объем белорусского импорта из Кубы составляют сахар и лекарственные средства».