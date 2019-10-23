Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. По предварительной информации, причиной тяжелого ДТП в Петербурге, в котором на переходе сбили группу пешеходов, стал выезд одного из автомобилей на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП с пешеходами в Петербурге 23 октября 2019 года

В результате ДТП на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала пострадали восемь человек: семь пешеходов и водитель одного из автомобилей.

Как установили в дорожной полиции, водитель автомобиля Volkswagen, мужчина 1986 года рождения, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Renult Kaptur, которым управляла женщина.

От удара кроссовер «Рено» опрокинулся и сбил пешеходов на пешеходном переходе.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Напомним, по данным Смольного, в результате ДТП в стационары доставлены семь человек, двое из них — в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.