Бишкек, 23 октября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В Киргизии чистая пенсия у судей превышает 15 тысяч сомов (13,7 тысячи рублей), а с учетом надбавок составляет уже от 30 тысяч сомов (27,4 тысячи рублей) и более. Об этом на заседании профильного парламентского комитета заявил председатель соцфонда Медер Ирсалиев, передает Tazabek.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Также глава социального фонда рассказал депутатам о том, что пенсии киргизстанских земледельцев, проживающих в сельской местности, составляют в среднем до 2,5 тысячи сомов (2,3 тысячи рублей).

По его словам, столь низкий их размер обусловлен тем, что аграрии уплачивают в социальный фонд минимальные взносы.

Ирсалиев отметил, что аналогичная ситуация складывается и с работниками швейной отрасли, которые тоже предпочитают платить в соцфонд небольшие взносы и в будущем получать мизерные пенсии.