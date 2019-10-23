Москва, 23 октября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. С начала 2019 года сотрудники ГИБДД Москвы задержали и переместили на специализированные стоянки 204 578 транспортных средств. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба столичного ГИБДД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуация

Основанием для перемещения транспорта на спецстоянку в пресс-службе назвали нарушения, предусмотренные статьей 27.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Задержание транспортных средств».

80 из 200 тысяч автомобилей были задержаны за остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним.

ГИБДД обратило снимание автовладельцев на необходимость соблюдать установленные правила остановки и стоянки транспортных средств, поскольку неправильно припаркованный автомобиль может не только привести к его эвакуации и назначению административного штрафа, но и создать помеху для безопасного передвижения пешеходов.