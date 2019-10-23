Сочи, Краснодарский край, 23 октября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Объёмы товарооборота России и Южно-Африканской Республики (ЮАР) на сегодняшний день недостаточны. Об этом сегодня, 23 октября, на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой на полях первого саммита Россия —Африка, который проходит в Сочи, заявил российский лидер Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства уточнил, что товарооборот двух стран в 2018 года увеличился на 28,5%, до $1 млрд. Однако, по его словам, это «слишком маленькая цифра»

«Конечно, этого недостаточно, — констатировал Путин.

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Он выразил надежду, что сегодняшние контакты дадут хороший импульс для развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на форуме Россия — Африка в Сочи сообщил, что РФ к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд. Глава государства отметил, что Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.