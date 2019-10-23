Анкара, 23 октября, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России, Турции и Ирана могут провести переговоры в Женеве по сирийской конституции 29 октября, заявил 23 октября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил мне и иранскому коллеге 29 октября провести переговоры по сирийской конституции. Возможно, мы встретимся в Женеве», — цитирует его Amadolu.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о создании конституционного комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи 30 января 2018 года.

Предполагается, что в состав конституционного комитета войдут 150 членов. 50 человек будут представлены Дамаском, 50 — вооруженной оппозицией, еще 50 предложит посланник ООН.

Читайте также: Названа дата первого заседания Конституционного комитета Сирии