Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Токио, 23 октября, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Зеленский добавил, что аналогичную проверку должен пройти депутат от фракции «Слуга народа» Вячеслав Медяник.
Ранее журналисты сфотографировали переписку Медяника с неким человеком, который попросил «решить вопросы» с Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело против 11 депутатов Верховной рады, которых подозревают в получении взятки за отказ от поддержки законопроекта о ликвидации коррупции при оценке недвижимости.