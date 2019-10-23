Токио, 23 октября, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Японская компания Mitsubishi продемонстрировала на Токийском автосалоне концепт гибридный кроссовера-багги Mi-Tech. Об этом 23 октября сообщается на сайте автопроизводителя.

Mitsubishi-motors.com Mitsubishi Mi-Tech

Хотя ранее Mi-Tech позиционировался как кроссовер, он получился больше похожим на багги, поскольку у него отсутствуют крыша и двери.

«Мы будем расширять нашу линейку электромобилей, предоставляя больше вариантов и используя разнообразные технологии электрификации в альянсе, чтобы сделать Mitsubishi лидером в категории PHEV в будущем», — заявил глава компании Такао Като.

Концепт получил гипертрофированные пропорции и большие легкосплавные диски с низкопрофильной резиной. Стоит отметить интересную задумку дизайнеров, передние фары и задние фонари авто выполнены в виде буквы «Т».

Mi-Tech укомплектован гибридным силовым агрегатом и четырьмя электромоторами, установленными по одному на каждое колесо. Причём в качестве топлива для этого кроссовера можно использовать бензин, дизель, керосин и спирт, поскольку он оборудован микротурбиной.

Напомним, в России распродаются последние экземпляры Mitsubishi Pajero.

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