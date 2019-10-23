Культурный слой города Данилова стал археологическим наследием
Данилов, Ярославская область, 23 октября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Культурный слой города Данилова вошел в число выявленных объектов культурного наследия Ярославской области. Приказ об этом издал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Объект археологического наследия «Культурный слой города Данилова,
Культурный слой находится под охраной государства, это означает, что всем земляным работам на территории памятника должны будут предшествовать археологические раскопки.
В Ярославской области из 11 существующих городов наследием археологии признан культурный слой Ярославля, Ростова Великого, Переславля и части Тутаева.