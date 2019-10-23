Москва, 23 октября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Группа компаний ПИК построит жилой комплекс рядом с московскими торговыми центрами «Горбушка» и «Горбушкин двор», часть жилья могут передать городу по программе реновации. Об этом 23 октября сообщили «Ведомости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Как отметило издание, компания Coalco продала структуре девелопера ПИК проект жилого комплекса. План предусматривает строительство жилого квартала на территории завода «Филит» на улице Барклая (ЗАО). Площадь ЖК составит 166 тысяч квадратных метров. Около 10 тысяч квадратных метров из них предполагается передать столице для программы реновации.

Эксперты оценили стоимость проданной площадки в 3−3,5 миллиарда рублей, а строительство жилого комплекса — примерно в 10 миллиардов рублей.

«Ведомости» также сообщили, что «Московский трубный завод «Филит» в середине октября был переименован в «Специализированный застройщик «Филит». Гендиректором застройщика стал руководитель «ПИК-региона» Алексей Щуров.