Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Тяжелая дорожная авария произошла в центре Петербурга днем 23 октября. После столкновения двух автомобилей один из них опрокинулся и сбил группу людей на пешеходном переходе.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП на пешеходном переходе в Петербурге

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 11:43 мск на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись автомобили Renault и Volkswagen.

В результате опрокидывания и наезда автомобиля «Рено» (кроссовер) пострадали пять пешеходов, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Водитель одной из машин находится в тяжелом состоянии.

«Данные по пострадавшим уточняются. Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сказали в дорожной полиции.