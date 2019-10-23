Киев, 23 октября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Если президент Украины Владимир Зеленский добивается мира в Донбассе, то на следующей неделе в Раду должны быть внесены законы, выполняющие Минские соглашения, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Алексей Колтунович, сообщил 23 октября телеканал 112.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«И если он (Зеленский — ИА REGNUM) же стремится двигаться в сторону мира, я думаю, что на следующей пленарной неделе мы в Верховной раде должны видеть конкретные проекты законов, инициированные президентом или депутатами от «Слуги народа» относительно урегулирования ситуации на востоке», — сказал он.

Депутат отметил, что основными вопросами, которые должны быть решены парламентом Украины, являются амнистия для участников войны, а также предоставление Донбассу особого статуса.

Без этого Украине нечего предъявить на встрече «Нормандской четвёрки», отметил Колтунович.

«Встретиться ради чего? Чтобы просто встретиться, как это было в прошлый раз или позапрошлый? Необходимо иметь конкретный результат», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу в «нормандском формате», поскольку, по его мнению, Украина выполнила все необходимые условия для её проведения.

Как сообщало ИА REGNUM, позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не сделала никаких шагов, и ситуация в Донбассе осталась прежней.