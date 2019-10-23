Новокузнецк, Кемеровская область, 23 октября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что город погряз в коммунальных долгах и уже стал лидером по этому показателю в стране. На 1 сентября размер коммунальной задолженности был равен почти 1,5 млрд рублей. Основная часть — долги населения за отопление и горячее водоснабжение (529 млн рублей), холодное водоснабжение и водоотведение (498 млн рублей). Не выполняют обязательства, по его словам, и ТСЖ с УК, которым при банкротстве долги прощаются.

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Судебные приставы уже не могут осилить объёмы по исполнительным производствам.

«Мы здесь проявляем слабость как представители государства. Налицо есть судебный акт, а мы не можем реализовать. С другой стороны, наш оппонент, который не выполняет обязательства, видя, что происходит беззаконнье, продолжает дальше нарушать, — цитирует Кузнецова издание «Новокузнецк.ру». — О какой эффективной работе или обеспечении питьевой водой и водоотведением может идти речь? Как мы можем развивать систему водоснабжения и водоотведения в Новокузнецке, подскажите мне? Мы как ходили в туалет под себя, так и будем ходить. И в этом же плане мы как пили воду из-под этого туалета, так и будем пить. А всё из-за того, что дикий рост непогашенной задолженности».

Издание отмечает, что согласно анализу комитета ЖКХ, непогашенная задолженность накоплена ещё с 2011 года.