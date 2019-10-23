Красногорск, 23 октября, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Владельцев земельных участков в Московской области в 2019 году оштрафовали на 39,1 млн рублей за нежелание бороться с борщевиком. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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По словам главы ведомства Андрея Разина, все лица, уклонившиеся от исполнения предписаний по ликвидации борщевика, привлечены к административной ответственности. Так, с юридических лиц взыскали свыше 37 млн рублей, с физических лиц порядка 2 млн рублей.

«Больше всего штрафов у владельцев земельных участков, поросших борщевиком, в городском округе Клин. Сумма штрафов по этому округу составляет более 18,9 миллиона рублей», — отметил он.

От борьбы с опасным сорняком также часто уклонялись владельцы земельных участков в Солнечногорске, Истре, Рузе и Дмитровском округе. В общей сложности к административной ответственности привлекли землевладельцев из 21 округа региона.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, земли в Московской области, где ранее был обнаружен борщевик Сосновского, в 2020 году планируют инспектировать в приоритетном режиме.