Ярославль, 23 октября, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки стала модератором молодежного форума Национальной лиги студенческих клубов, который прошел в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вместе с телеведущей во встрече со студентами приняли участие глава Росмолодежи Александр Бугаев и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Организаторы форума объявили, что трансляцию мероприятия смотрит 4 тысячи человек. Тина Канделаки немедленно отреагировала и начала прямую трансляцию в своих социальных сетях, пообещав 2 миллиона просмотров.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и Тина Канделаки

«Сегодня все процессы обретают феноменальную скорость, в том числе и образование. Пока вы учитесь, профессии уже могут потерять свою актуальность, и в современном мире, мире будущего придется получать несколько образований, постоянно учиться, — заявила на встрече Тина Канделаки.

Как ранее сообщало ИА REGNUMТина Канделаки может стать кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ от Ярославской области. Выборы пройдут в 2021 году. Данная тема на молодежном форуме в Ярославле сегодня не обсуждалась. Говорили только о будущем молодежи.

«Студенчество — время, когда нужно дерзать, искать свой путь в жизни, предлагать нестандартные идеи и пытаться их реализовать, не боясь ошибок и неудач Так вы научитесь системно и креативно мыслить, четко формулировать задачи и искать пути их решения, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Ярославский губернатор выступает на форуме

Форум Национальной лиги студенческих клубов завершится в Ярославле 26 октября.