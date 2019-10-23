Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Дальнейшее снижение ключевой ставки вполне вероятно, и оно приведет к удешевлению кредитов и к росту цен на активы, но никак не скажется на доходах граждан, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 23 октября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и прогнозы аналитиков Сбербанка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Как сообщалось ранее, Набиуллина заявила о готовности ЦБ более решительно смягчать денежно-кредитную политику. Аналитики Сбербанка в свою очередь полагают, что дол конца года ЦБ снизит ключевую ставку на 1% до 6%, а во втором полугодии 2020 года — и до 5,5%.

«По всей видимости, действительно формируется тренд к снижению ключевой ставки. Это обусловлено стабильностью на валютном рынке, отсутствием значительное роста доходов граждан, то есть отсутствием значительных инфляционных угроз. Ценовая стабильность — основание для снижения ключевой ставки.

Если она будет снижена до указанных показателей, станет проще брать кредиты, вслед за ключевой ставкой снизятся и прочие ставки, можно ожидать также роста цен на активы, имущество, недвижимость, акции.

На экономические процессы, на рост доходов населения эти действия не окажут существенного влияния. Темпы экономического роста у нас останутся низкими, но низкими будут и ставки. Так же, как это происходит в ЕС», — отметил Юрий Ичкитидзе.