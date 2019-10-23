Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Петербурга обеспокоены сокращением перехватывающих парковок у вновь открывшихся и строящихся станций метро, передает корреспондент ИА REGNUM.

Платная парковка

Ранее транспортные эксперты раскритиковали отсутствие такой парковки у новой конечной станции метро фиолетовой ветки «Шушары» (Фрунзенский радиус).

Читайте также: «Лопухи»: в Петербурге раскритиковали пересадочный узел у станции «Шушары»

"Все горожане ждут с нетерпением открытия в 2022 году станции «Юго-Западная», но как показывает опыт, само по себе открытие станции метро неполноценно решает проблему. У любой станции метро необходимо наличие перехватывающей парковки. Из своей переписки с органами власти я знаю, что в последние годы количество перехватывающих парковок не просто не растет, а убывает», — заявил на заседании петербургского парламента 23 октября депутат от КПРФ Александр Рассудов.

Единоросс Алексей Цивилев сообщил, что на юго-западе сейчас существуют две перехватывающие парковки: у станций «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов», однако той парковкой, что расположена слишком далеко — в 2 км — петербуржцы объяснимо не пользуются, а продолжают бросать автомобили во дворах.

По словам депутата, при введении в строй станции метро «Казаковская» («Юго-Западная») строящейся Красносельско-Калининской линии там будет необходима перехватывающая парковка. Но пока никаких подвижек в эту сторону он не замечает.

«Мы всегда думали, что парковка будет на базе магазина «ОКей», ходили слухи, что ему дали место на Петергофском шоссе взамен. Но «ОКей» стоит на месте, никуда уходить не собирается, а на Петергофском шоссе он тоже построен. И по факту, конечно, нужно там искать место под перехватывающую парковку, потому что весь транспорт, который есть там, сейчас создает две пробки огромных, и сейчас там ничего не готово к открытию станции метро», — заключил депутат.