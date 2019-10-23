Москва, 23 октября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Сегодня, 23 октября рубль получит дополнительную поддержку со стороны Минфина, который размещает ОФЗ на сумму 30 млрд рублей, считает аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

В подготовленном им обзоре валютного рынка также сказано:

«Учитывая планируемые снижения процентных ставок ЦБ РФ по прогнозам аж до 6% в текущем году, доходность ОФЗ (7,65%) выглядит весьма привлекательной. Привлечение инвестиционных средств в долговые бумаги РФ способствует увеличению спроса на российскую валюту.

Дополнительным фактором является стабильность на рынке нефти. Котировки марки Вrent торгуются в диапазоне 58−60 долларов за баррель, что уменьшает риски для рубля. Технически, USDRUB находится в нисходящем тренде с сентября 2018 года и стремится к локальному уровню в 63,02 рубля за один американский доллар».