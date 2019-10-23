Москва, 23 октября, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Проект закона о федеральном бюджете на 2020−2022 годы Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября. Документ при голосовании за основу проекта постановления поддержали 353 депутата, проголосовали против — 58.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Основной финансовый документ на очередную трехлетку рассчитан с учётом прогноза Минэкономразвития по курсу 65,7 рубля за доллар и цене одного барреля нефти марки Urals в 57 долларов — такие показатели правительство рассчитывает получить в 2020 году. При этом к 2022 году, по прогнозам правительства, цена одного доллара опустится до 66,5 рубля, а одного барреля — до 55 долларов.

Инфляция в 2020 году будет рекордно низкой — госсмета 2020 года рассчитана с учётом замедления показателя до 3%. При этом в 2021 и 2022 годах целевой показатель по инфляции в 4% будет вновь достигнут.

Правительство предполагает, что рост ВВП в 2020 году составит 1,7%, но уже к 2022 году ускорится до 3,2%.

Доходы госказны в 2020 году должны составить 20,4 трлн рублей, а расходы — 19,5 трлн рублей. При этом правительство ожидает, что оба показателя к 2022 году вырастут — тогда госсмета должна будет получить 22,1 трлн рублей, а потратить — 21,8 трлн рублей. Таким образом, все три года в бюджете сохранится профицит — в 2020 году он составит 0,8% от ВВП, а к 2022 году опустится до 0,2%.