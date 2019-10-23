Красногорск, 23 октября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В Московской области завершили монтаж линий наружного освещения на участках дорог общей протяженностью 320 км. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освещение

По словам главы министерства Алексея Гержика, это второй этап программы строительства линий освещения на 120 участках дорог Московской области. Это развязки Каширского (Домодедово), Можайского (Рузский, Можайский и Одинцовский округа), Пятницкого (Красногорск), Егорьевского (Раменский округ), Волоколамского (Истра) и Носовихинского шоссе (Балашиха и Богородский округ). В декабре 2019 года специалисты проведут пробный запуск светильников. После заключения договоров на поставку электроэнергии новые линии введут в эксплуатацию.

«На 60% выполнено устройство самонесущего изолированного провода, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии. В декабре специалисты выполнят устройство кронштейнов светильников, после чего проведут пробный запуск, обеспечив подключение к сетям», — заявил Алексей Гержик.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на строящемся путепроводе через ж/д пути Горьковского направления.