Улан-Удэ, 23 октября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Ничего страшного в случае разрешения дистанционной продажи лекарств по рецепту не произойдёт. Такое мнение высказала корреспонденту ИА REGNUM бывшая медсестра, ныне владеющая аптечным пунктом в Бурятии.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

По её словам, в сельской местности купить таким образом лекарства будет не совсем просто, учитывая сложности с интернетом.

«Но всё равно мы к этому идём. Думаю, как только будет принято решение, процесс приобретения лекарств существенно упростится», — отметила она, добавив, что нововведение станет особенно удобным для молодёжи, тогда как лица старшего поколения предпочитают приходить в аптеки лично.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения РФ допустили возможность продажи рецептурных лекарств через интернет. Однако как сообщало ИА REGNUM, для этого необходимо сначала отработать аналогичную процедуру для безрецептурных препаратов.

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