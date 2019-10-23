Тольятти, Самарская область, 23 октября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. В Самарской области продолжается развитие конфликтной ситуации вокруг предприятия «Тольяттиазот». Напомним, ранее адвокаты предприятия, входящего в топ-10 мировых производителей аммиака, обвинили миноритарных акционеров в попытке рейдерского захвата. Как заявляют представители ТОАЗа, инициатором конфликта является АО «ОХК Уралхим». Судебные процессы продолжаются уже не первый год.

Сообщество «Сила в Правде- ТольяттиАзот» в социальной сети «ВКонтакте» Коллектив предприятия «Тольяттиазот»

Осенью сотрудниками «Тольяттиазота» был запущен проект «Сила в правде». По словам инициаторов проекта, его целью является «четкое выражение позиции коллектива к действиям «захватчиков». На титульной странице сайта сила-в-правде.рф размещено открытое обращение работников ТОАЗа. В нем они заявляют, что гордятся своим заводом и намерены защитить его от «незаконного захвата».

«Мы дорожим своей работой, стабильной и достойной зарплатой, уверенностью в завтрашнем дне. Долгие годы наш завод противостоит попыткам захвата недобросовестного бизнесмена, которые сопровождаются судебной возней, постоянной ложью и давлением на нас», — написано в коллективном обращении.

Помимо призыва к поддержке, на сайте проекта также публикуются все новости, связанные с ходом судебных разбирательств вокруг завода и пояснения к публичным заявлениям предприятия.

Как подчеркивают авторы проекта, сотрудники предприятия не призывают к борьбе или эскалации конфликта. Как отмечается на сайте, их цель — «рассказать ту самую правду о заводе, ведь вряд ли кто-то знаком с ситуацией на предприятии лучше».

Не исключено, что примеру сотрудников «Тольяттиазота» могут последовать и другие коллективы, сталкивающиеся с попыткой недобросовестного захвата предприятий. К сожалению, рейдерство продолжает оставаться одной из острых проблем современной России. На проблему рейдерства регулярно обращают внимание как региональные власти, так и первые лица государства. В одном из выступлений премьер-министр России Дмитрий Медведев, описывая рейдерство, заявил, что оно является второй, после коррупции, проблемой бизнеса. Владимир Путин также публично говорил о необходимости внесения поправок в ряд статей Уголовного кодекса, незаконно применяемых при рейдерстве.

«Нам нужно использовать все факторы, чтобы обеспечить стабильное развитие и выйти на траекторию роста. Ключевое значение здесь имеет состояние предпринимательского климата. А он, в том числе, складывается из надежных гарантий защиты прав собственности, включая пресечение рейдерства, то есть попыток криминального завладения собственностью, акциями и активами предприятий», — говорил Путин на коллегии МВД.

По данным Национального антикоррупционного комитета, в 2018 году в России происходило более 500 попыток рейдерских захватов.