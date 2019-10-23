Москва, 23 октября, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Кассовое исполнение по национальным проектам РФ составило на 17 октября 59%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«На 17 октября, оперативные данные, в этом году использовано только 59% заложенных ресурсов на нацпроекты», — сказал Кудрин, выступая в Госдуме.

В ходе обсуждения проекта федерального бюджета в первом чтении Кудрин также отметил заложенный в документе рост расходов.

Принципиально изменений структуры бюджета по отношению ВВП как образования, здравоохранения и по инвестициям не происходит, констатировал он.