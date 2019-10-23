Ярославль, 23 октября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В городе Ростове Ярославской области не успели завершить в срок работы по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Ростов Великий

Проект благоустройства Соборной площади и улицы Каменный мост стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводил Минстрой, победители были объявлены в мае 2018 года. Работы, как следует из информационного щита, должны были завершиться 1 октября 2019 года.

Ростов Великий

Как увидел на месте корреспондент ИА REGNUM, 23 октября, работы даже не близятся к завершению. Вся площадь перекопана.

Ростов Великий

Местные власти, которые выступают заказчиками работ, не видят в этом ничего страшного. По словам главы городского поселения Ростов Андрея Лося, задержка произошла из-за археологических работ. Согласован новый окончательный срок сдачи объекта — 1 ноября 2019 года.

Ростов Великий

«Оснований для переживания по поводу проведения работ поздней осенью нет. Так как существующие технологии позволяют вести укладку тротуарной плитки даже в мороз», — сказала на заседании общественной палаты Ростова советник председателя Ярославской областной думы Лада Джох.

Видимо, так делать и придется. На следующей недели в Ярославской области ожидаются снегопады и минусовая температура.

Ростов Великий

На благоустройства центральной части Ростове Великого выделено 50 млн рублей из федерального бюджета и 5 млн из бюджета региона.