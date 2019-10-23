Авиакомпания «Россия» изменила расписание в связи с забастовкой в Италии
Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» изменила время вылета из Петербурга своих рейсов в Рим и Милан, а также в обратном направлении, на пятницу, 25 октября, в связи с забастовкой работников авиационной отрасли Италии, организованной представителями крупнейших профсоюзов этой страны.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании, рейс FV6675 (Санкт-Петербург — Рим) будет совершен
В свою очередь, новое время выполнения рейса FV6673 (Санкт-Петербург — Милан) —
Авиакомпания «Россия» просит пассажиров своих римского и миланского рейсов 25 октября прибывать в аэропорт заблаговременно для прохождения всех предполетных формальностей.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября сотрудники авиакомпании Alitalia проводили однодневную забастовку. В связи с этим были отменены почти 200 рейсов по национальным и европейским направлениям.