Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» изменила время вылета из Петербурга своих рейсов в Рим и Милан, а также в обратном направлении, на пятницу, 25 октября, в связи с забастовкой работников авиационной отрасли Италии, организованной представителями крупнейших профсоюзов этой страны.

АК «Россия» Самолеты авиакомпании «Россия»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании, рейс FV6675 (Санкт-Петербург — Рим) будет совершен в 08:40—11:20 (вместо 09:25—12:05 ); рейс FV6676 (Рим — Санкт-Петербург), соответственно, в 12:20—17:00 (вместо 13:05—17:45 ).

В свою очередь, новое время выполнения рейса FV6673 (Санкт-Петербург — Милан) — 09:00—11:25 (вместо 09:45—12:10 ); для обратного рейса FV6674 (Милан — Санкт-Петербург) — 12:15—16:30 (вместо 13:00—17:15 ). Время везде указано местное.

Авиакомпания «Россия» просит пассажиров своих римского и миланского рейсов 25 октября прибывать в аэропорт заблаговременно для прохождения всех предполетных формальностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября сотрудники авиакомпании Alitalia проводили однодневную забастовку. В связи с этим были отменены почти 200 рейсов по национальным и европейским направлениям.