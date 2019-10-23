Лондон, 23 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Британское правительство начало рассмотрение предложения по внедрению зеленых номерных знаков для электромобилей, что должно стимулировать использование такого вида транспорта. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта Великобритании.

Gov.uk Car green licence plate

Зелёные номерные знаки означают, что экологически чистые автомобили будут легко идентифицироваться, что поможет их водителям воспользоваться стимулирующими льготами, такими как объявление о бесплатной или более дешевой парковке. Это должно помочь британскому правительству достичь своей цели чистых нулевых выбросов к 2050 году.

По информации британского ведомства, разграничение между обычными автомобилями и электротранспортом помогает во всем мире стимулировать продажи экологически чистых видов транспорта. Так, выдача зеленых номерных знаков и доступ электрокаров к ограниченным полосам движения в Онтарио привела к увеличению продаж электромобилей.

Напомним, 15 октября правительство российской столицы внесло в Московскую городскую думу проект закона о временной отмене транспортного налога для владельцев электрокаров.

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