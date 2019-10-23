Чита, 23 октября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Средства нацпроекта «Образование» и компании компанией «Российские железные дороги» помогли открыть в Забайкалье ещё один кванториум. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, новая образовательная площадка стоимостью 26,5 миллиона рублей открылась в Чите, на базе Читинской детской железной дороги. Заниматься там смогут 400 детей.

Правительство Забайкальского края Кванториум в Забайкалье

Как пояснил на открытии губернатор Забайкальского края Александр Осипов, кванториум даст детям возможность изучать сложные устройства, механизмы, узнавать, как работают взрослые.

По признанию начальника Забайкальской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Александра Скачкова, железнодорожникам «нужны ребята, которые увлечены техническими специальностями».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Забайкальскому краю выделили 73 миллиона рублей на создание кванториумов. Для поддержания у детей интереса к учебе и научно-техническому творчеству, шахматному образованию, медиатворчеству были открыты центры «Точка роста». Всего в регионе создано 45 таких площадок, там дети тоже занимаются на современном оборудовании.

Новая экономическая политика в регионе осуществляется с осени 2018 года, когда Забайкалье вошло в состав Дальневосточного федерального округа.