Нацпроект помог Забайкалью открыть уже второй кванториум
Чита, 23 октября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Средства нацпроекта «Образование» и компании компанией «Российские железные дороги» помогли открыть в Забайкалье ещё один кванториум. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, новая образовательная площадка стоимостью 26,5 миллиона рублей открылась в Чите, на базе Читинской детской железной дороги. Заниматься там смогут 400 детей.
Как пояснил на открытии губернатор Забайкальского края Александр Осипов, кванториум даст детям возможность изучать сложные устройства, механизмы, узнавать, как работают взрослые.
По признанию начальника Забайкальской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Александра Скачкова, железнодорожникам «нужны ребята, которые увлечены техническими специальностями».
Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Забайкальскому краю выделили 73 миллиона рублей на создание кванториумов. Для поддержания у детей интереса к учебе и научно-техническому творчеству, шахматному образованию, медиатворчеству были открыты центры «Точка роста». Всего в регионе создано 45 таких площадок, там дети тоже занимаются на современном оборудовании.
Новая экономическая политика в регионе осуществляется с осени 2018 года, когда Забайкалье вошло в состав Дальневосточного федерального округа.