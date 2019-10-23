Белгород, 23 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, уроженка Белгорода Светлана Хоркина стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети, опубликовав открытку «С рождением ребёнка».

Mil.ru Светлана Хоркина

Пол и имя ребёнка гимнастка скрыла. Но по открытке, выполненной в синей гамме, подписчики предположили, что родился мальчик.

«Как долго я тебя ждала! 21.10.2019 . Люблю тебя!», — написала гимнастка.

Старшему сыну олимпийской чемпионки 14 лет. По данным СМИ, Хоркина замужем за генералом ФСБ с 2011 года.

Светлана Хоркина родилась в Белгороде, свою спортивную карьеру начала во дворце спорта «Спартак». В сентябре 2019 года она стала наставником в Белгородской области по программе «Культурный норматив».