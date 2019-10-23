Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 11:01 — ИА Регнум. В Петербурге задержан 33-летний сотрудник полиции, который предлагал подозреваемой в мошенничестве женщине в короткие сроки закрыть расследование уголовного дела, а также снизить сумму ущерба и скрыть факт неуплаты налогов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Задержание следователя отделения по расследованию преступлений против личности и собственности одного из территориальных следственных отделов МВД России по Санкт-Петербургу прошло в понедельник вечером в Петергофе.

По данным следствия, обвиняемый потребовал от женщины взятку в 500 тысяч рублей «за скорейшее окончание расследования, а также за занижение суммы ущерба, причиненного подозреваемой по указанному уголовному делу, и за не выделение из уголовного дела материалов, свидетельствующих о совершении женщиной преступления, предусмотренного статьей 199 (уклонение от уплаты налогов, — прим. ред.) УК РФ», сообщили 23 октября в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Совместно с коллегами из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сотрудники ГСУ СКР задержали подозреваемого с поличным. Мужчина вместе со своей жертвой находился в автомобиле, припаркованном у дома 6 по улице Жарновецкого. Когда он получил от нее 15 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 485 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, уточняет СК по Петербургу.

В свою очередь, в Главке МВД России добавляют, что в отношении недобросовестного полицейского проводится еще и служебная проверка.

«Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского из ОВД по дискредитирующим основаниям», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.