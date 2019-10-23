Кишинёв, 23 октября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Право ретрансляции российского «Первого канала» в Молдавии перешло от принадлежащего олигарху Владимиру Плахотнюку телеканала Prime к подконтрольному социалистам Игоря Додона телеканалу Accent TV. Как передает ИА REGNUM, Совет по телевидению и радио Молдавии утвердил соответствующие изменения, а канал теперь будет называться «Первый в Молдове».

Mels98 Первый канал

Prime прекратит ретрансляцию «Первого канала» с 1 ноября. А «Первый в Молдове» начнет ретрансляцию до конца года. 15 октября компания Telesistem, владеющая телеканалом Accent TV, заключила контракт с «Первым каналом».

Российский «Первый канал» является самым популярным каналом в Молдавии. Более 10 лет его ретранслировал принадлежащий Плахотнюку телеканал Prime. Право ретрансляции сохранялось даже тогда, когда проводивший жесткую русофобскую политику Плахотнюк был объявлен Россией в розыск за организацию заказного убийства, незаконный вывод денег и организацию международного наркокартеля.