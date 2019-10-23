Тбилиси, 23 октября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе рассчитывает до конца года провести свою первую встречу с российским представителем в пражском формате. Об этом 22 октября Абашидзе сообщил в беседе с ТАСС.

ИА Новости-Грузия Зураб Абашидзе

Напомним, в сентябре статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин, представлявший российскую сторону на переговорах с Абашидзе, покинул свою должность. Позже президент России Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел Андрея Руденко.

Последняя встреча Абашидзе и Карасина состоялась в Праге 13 июня. Пражский формат переговоров был создан в 2012 году после прихода к власти в Грузии коалиции, которую возглавил миллиардер Бидзина Иванишвили.