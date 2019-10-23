Москва, 23 октября, 2019, 10:53 — ИА Регнум. В России завершено расследование уголовного дела о нападении на посольство РФ в Киеве, возбуждённое в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 23 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

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Напомним, ранее объявленный в международный розыск Рудьковский был задержан в московском аэропорту «Внуково» при пересечении российской границы в 2018 году. В настоящее время он находится под стражей.

«Уголовное дело в отношении Рудьковского выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2014 года в городе Киеве активисты объединения «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай, а также активисты украинских националистических организаций «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других праворадикальных объединений совершили нападение на посольство РФ. Злоумышленники, в числе которых был и бывший депутат Рады Николай Рудьковской, забросали здание дипмиссии камнями и пытались поджечь его. Нападавшие также повредили дипломатические автомобили и надругались над российским флагом.

Как полагает следствие, противоправными действиями нападавшие пытались осложнить международные отношения России с Украиной и другими государствами. Нанесённый имущественный ущерб МИД РФ превысил 14 млн рублей.