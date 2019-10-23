Москва, 23 октября, 2019, 10:46 — ИА Регнум. В условиях реального экономического спада и ухудшения экономической конъюнктуры, российские компании будут увольнять людей и не повышать зарплаты оставшимся, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 23 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, а инфляция будет на уровне 3−4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Если учесть, что официальная инфляция по итогам 2018 года составила более 10%, то я склонен считать, что раз никаких улучшений в экономике РФ не видно, то и в 2020 году инфляция будет в районе 8−12%, — сказал Хазин. — Официальная. Если же рубль будут девальвировать, то она будет намного выше. Но у меня есть сильные подозрения, что в условиях реального экономического спада и соответственно ухудшения экономической конъюнктуры компании будут склонны людей увольнять, а зарплаты им не повышать. А с учётом того, что зарплаты — это только малая часть тех доходов, которые получают граждане (есть регулярные премии, есть всякие добавки), то даже если зарплата вырастет на 5%, это может совершенно не компенсировать исчезновения премий, увольнений и так далее».

Поэтому, как подытожил Хазин, он склонен к высказываниям Силуанова относиться крайне скептично.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Силуанова, рост заработной платы бюджетников в России в 2020 году составит 5,4%, а рост инфляции предполагается на уровне от 3% до 4%.