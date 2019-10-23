Москва, 23 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Москва вошла в список самых популярных внутренних экскурсионных направлений на осень 2019 года у туроператоров. Об этом 23 октября сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Как отмечается в сообщении, несмотря на расширение ассортимента экскурсионных маршрутов по России, в 2019 году туристы предпочитают выбирать уже знакомые направления. Пик продаж экскурсионных туров, как и ранее, осенью приходится на ноябрьские праздники.

Кроме Москвы с список вошли Санкт-Петербург, Казань, Золотое Кольцо, Калининград, Великий Устюг, маршруты в рамках «Серебряного ожерелья», автобусные туры выходного дня из Москвы.

По сравнению с прошлым годом список практически не изменился. Туроператоры вносят в него разнообразие за счет создания новых программ.