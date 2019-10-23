Киев, 23 октября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Новость о поставках газа на территорию ДНР и ЛНР не соответствует действительности, сообщили 22 октября в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины». Сообщение опубликовано на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

В компании прокомментировали постановление правительства Украины, в котором идёт речь о поставках газа теплогенерирующим компаниям без учёта долгов за газ, потреблённый на территории ДНР и ЛНР.

В «Нафтогазе» рассказали, что в Донбассе существуют несколько украинских теплогенерирующих предприятий, часть объектов которых находится на территории ДНР и ЛНР. После начала гражданской войны, у этих компаний возникли долги, собрать которые у Украины нет возможности.

«Такая задолженность учитывалась при определении степени расчётов (если она падает ниже 90%, мы не имеем права поставлять газ этим предприятиям на подконтрольной территории)», — сказано в сообщении.

Постановление правительства выводит эти долги за скобки до момента урегулирования конфликта.

«Теперь они (теплогенерирующие компании — ИА REGNUM) могут поставлять тепло потребителям на подконтрольной [Украине] территории на тех же условиях, на которых поставляют другие тепловики, полностью расположенные в рамках подконтрольных районов», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на официальном сайте правительства Украины было опубликовано постановление о поставках природного газа теплоснабжающим предприятиям, которые расположены на временно подконтрольной Украине территории ДНР и ЛНР.