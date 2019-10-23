Симферополь, 23 октября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Нелегальный пункт обмена валюты, работавший в столице Крыма города Симферополя, ликвидирован сотрудниками полиции, сообщила пресс-служба МВД РФ 23 октября. Пункт обмены валюты работал в одном из крупных торговых центров в районе центрального автовокзала Симферополя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По данным полиции, группа лиц без получения необходимой лицензии занималась «систематическим приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства».

Полиция провела проверочную закупку, в ходе которой были задокументированы факты осуществления незаконных банковских операций по продаже иностранной валюты в размере 1,8 тыс. и 38 тыс. долларов США (2 млн 649 тыс. 700 руб.). В рамках следственных действий в пункте были изъяты наличные деньги как в рублях, так и в валюте, на сумму более пяти миллионов рублей.

«Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело с квалификацией преступления по п. «а» ч. 1 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с крупным штрафом», — уточнили в пресс-службе МВД.