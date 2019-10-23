Москва, 23 октября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Российская валюта с начала текущей недели торгуется в нешироких диапазонах. Предстоящее заседание Банка России и вероятность снижения ставки, провоцирует интерес к ОФЗ, что позитивно влияет на рубль. Также циклический фактор уплаты налогов российскими экспортерами на стороне российской валюты. Нефтяные фьючерсы продолжают удерживать диапазон $58−60 за бар. что оказывает нейтральное влияние на курс национальной валюты, отмечает руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

В подготовленном им для ИА REGNUM обзоре валютного рынка также отмечается:

«Курс доллара на Московской бирже консолидируется вблизи отметки 63.75 руб., курс евро не выходит за границы диапазона 70,60 — 71.40 руб.

На международном рынке события относительно Брексит и скудные новости о переговорах США Китай, по-прежнему, остаются в фокусе внимания. В азиатскую сессию наступившей среды наметились тенденции ухода от рисков. Что привело к росту доллара США против большинства мировых валют. Не исключено, что эти настроения отразятся и на росте американской валюты против рубля.

Курс доллара может проверить на прочность уровень сопротивления 64 руб., евро будет консолидироваться вблизи отметки 71.15 руб».