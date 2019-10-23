Москва, 23 октября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерег депутатов в целом и Константина Затулина («Единая Россия») в частности от опрометчивых заявлений по вопросу разрешения карабахского конфликта, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«В Карабахе проходил форум отдельных политических сил, и наш депутат Затулин очень опытный, но он так высказался, что проявил больше симпатии к Армении и дал проект решения Карабахского вопроса в основном в пользу Армении, и это вызвало всплеск возмущения в Азербайджане. Этого нельзя делать, пользы от этого нет. Это самая болевая точка и никогда не будет решена», — заявил Жириновский.

«Нежелательно депутатам Госдумы трогать болевые точки, у которых решения нет. Константину Федоровичу не надо делать такие заявления, потому что рядом с нами, кто-то подбросит еще дровишек и заполыхает хуже, чем в Каталонии», — предостерегает парламентарий.