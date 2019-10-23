Париж, 23 октября, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Французская компания Renault представила водородные версии фургонов Kangoo и Master. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Renault Renault Master Z.E Hydrogen

Renault расширяет свой ассортимент с водородными Kangoo и Master, чьи литий-ионные аккумуляторы соединены с водородными топливными элементами. Водородные элементы позволили увеличить запас хода этих фургонов в три раза.

Таким образом, запас хода Kangoo Z. E Hydrogen, который появится в продаже в конце 2019 года, составит от 230 км до 370 км. Что касается Master Z. E Hydrogen, который выйдет в середине 2020 года, то его запас хода увеличился со 120 км до 350 км.

Кроме того, топливный элемент открывает путь к новым возможностям с точки зрения быстрой зарядки, поскольку для полной заправки водородом на специальной станции технического обслуживания потребуется всего 5−10 минут.

Напомним, южнокорейская автокомпания Hyundai представит в США в конце октября 2019 года концепт крупногабаритного водородного грузовика.

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