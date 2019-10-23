Эрбиль, Ирак, 23 октября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за медицинскую помощь курдскому мальчику, об этом 22 октября он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Спасибо президенту Макрону и спасибо народу Франции», — подчеркнул Барзани, благодаря президента Франции за оказанную медицинскую помощь курдскому ребенку.

Напомним, днем ранее, 21 октября в интернете распространилась фотография курдского ребенка, пострадавшего от действий турецких войск, вторгшихся на территорию Сирии.