Симферополь, 23 октября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Крым технически полностью готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной — пути со стороны российской границы не разобраны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Крым готов на 100%, у нас же пути не разобраны. Если будет воля нашего президента, а президент все, что на благо Крыма, поддержит, то, конечно, железнодорожное сообщение будет. Мы за. Сейчас мяч на их (Украины) стороне. У них на каком-то отрезке разобраны рельсы, но я только со слов, из прессы знаю, я не был там. А у нас все в порядке», — сказал Аксёнов в интервью ТАСС.

Глава Крыма добавил, что поток туристов с Украины после воссоединения Крыма с Россией не иссяк, и «все ощущают разницу, когда заезжают из Херсонской области».

Железнодорожное сообщение Украины с полуостровом Крым было прервано после решения крымчан о воссоединении с Россией. С лета 2019 года эта тема активно обсуждается как с украинской, так и с российской стороны.