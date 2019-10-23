Кампала, 23 октября, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Во вторник, 22 октября, группа студентов университета Макерере штурмовала полицейский участок Вандегейя, требуя освобождения их однокурсников, арестованных за демонстрацию против повышения платы за обучение. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Полиция Уганды

По меньшей мере 20 студентов из университета были арестованы в понедельник, 21 октября, за протест против 15% увеличения платы за обучение, передает издание.

В прошлом году совет университета утвердил совокупный план увеличения платы за обучение на пять лет. В соответствии с документом, через пять лет каждый студент должен будет платить на 75% больше.

Студенты, которых возглавлял вице-президент студсовета Джудит Налукваго, попытались пройти к офису президента страны Йовери Мусевени, чтобы подать ему прошение об отмене плана, но были задержаны полицией и солдатами.

«Это университет для бедных студентов. У тех, кто увеличил плату за обучение, дети учатся за пределами этой страны. Некоторые из нас здесь продают наши тела, чтобы оплатить обучение. Господин Президент, мы ваши Базуккулу (внуки на языке луганда). Пожалуйста, прекратите эту политику и избавьте нас от продажи наших тел», — сказала Налукваго.

Как сообщили в полиции, задержанные студенты в настоящее время содержатся в полицейском участке Вандегейя в ожидании расследования. Однако заместитель ректора университета Макерере профессор Барнабас Навангве сообщил, что в настоящее время студенты должны прекратить протесты, поскольку новая ценовая политика обучения уже была одобрена советом университета ранее. По его словам, студенты ничего не добьются, протестуя.

«Скажите тем немногим студентам, которые выступают против новой политики, прекратить протесты, поскольку она (политика) была одобрена советом университета. Им не следует прибегать к тем методам, которые они используют», — сказал профессор Навангве в телефонном интервью журналистам Daily Monitor.

На территории университета по-прежнему рассредоточены военные и полиция, сообщают очевидцы.