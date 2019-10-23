Ярославль, 23 октября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. В Ярославле проект планировки микрорайона № 3 жилого района «Сокол» отправлен на доработку. Такое решение принял оргкомитет по результатам общественных обсуждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Мэрия Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы построить новый микрорайон вызвали недовольство участников обсуждений. Они говорят, что дорожная и социальная инфраструктура не позволяют строить на проспекте Фрунзе большое количество нового жилья.

«Результаты общественных обсуждений говорят сами за себя. Горожане против представленного проекта: транспортная ситуация напряжённая, вопросы социальной инфраструктуры не решены. Особенно хочу обратить внимание застройщиков на необходимость согласования своих проектных решений на самой ранней стадии в первую очередь с горожанами», — рассказал главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.

Планы застройки вызывают недовольство у жителей поселка «Сокол», состоящего из 1−2-этажных домов.

«Главное наше опасение вызывает дорога, которая пройдет через наш поселок. Эта дорога является основополагающей для нового микрорайона. Под нее попадают пять домов, которые нужно снести, еще десять окажутся на оживленной магистрали. Людям это не нравится — они выбрали частный дом, жизнь на земле, и теперь эти условия хотят изменить», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM общественный активист поселка «Сокол» Елена Жарикова.

Документация по планировке территории микрорайона отправлена на доработку. Но это не означает, что проект отклонен окончательно. Земельный участок находится в собственности застройщика, и наличие проекта планировки — лишь один из факторов, влияющих на застройку.