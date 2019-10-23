Париж, 23 октября, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Из-за ливней и риска шторма в департаментах на юго-западе Франции объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает Le Figaro.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

По словам префектуры департамента Восточные Пиренеи, где десятки ведомственных дорог оказались отрезаны, пожарные провели 60 мероприятий по ликвидации последствий наводнений.

Около 600 пожарных мобилизованы в департаменте Од, столкнувшись, в частности, с паводками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, синоптики Гидрометцентра обещают возвращение теплой погоды в центральных областях России.

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