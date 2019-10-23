Вашингтон, 23 октября, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Соединённые Штаты пока не принимали никаких решений о развертывании ракет средней дальности. Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

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Он также добавил, что Вашингтон по этому поводу не обращался к другим странам.

«Любые решения будут приниматься в тесных консультациях как с нашими союзниками и партнёрами, так и с нашим военным командованием», — приводит ТАСС слова подполковника.

Напомним, накануне, 22 октября, газета Asahi Shimbun сообщила, что США и Япония начали обсуждение вопроса о размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых ракет средней дальности.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2019 года Вашингтон, бездоказательно обвинив Россию в нарушении соглашения, в одностороннем порядке объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ был подписан между СССР и США в 1987 году и предусматривал уничтожение всех комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности.

2 августа этот договор официально прекратил действие. 16 дней спустя США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность действия которой (свыше 500 км) ранее была запрещена ДРСМД.