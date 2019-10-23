Новосибирск, 23 октября, 2019, 08:31 — ИА Регнум. В регионах Сибири в 2019 году из списка проблемных объектов строительства исключено только семь домов, в правах восстановлено 700 человек. Такие цифры в ходе совещания по вопросам решения проблем граждан привёл полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Иван Шилов ИА REGNUM Долевое строительство

Согласно утверждёнными дорожными картами до конца года должен быть достроен 21 проблемный многоквартирный дом. При этом с начала года количество «проблемных» объектов увеличилось на 34. По состоянию на 1 октября их уже 172.

По данным Сергея Меняйло, в Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях работы не выполняются в установленные сроки.

«В последние годы вопрос защиты нарушенных прав «обманутых дольщиков» остаётся одним из самых актуальных в сфере жилищного строительства и в жизни граждан — участников строительства», — отметил полномочный представитель президента РФ в Сибири.

Меняйло подчеркнул, что в сибирских регионах принимаются различные меры для решения. В том числе, для достройки домов предоставляются субсидии на подключение и технологическое присоединение к сетям, установку лифтов, благоустройство территорий, гражданам частично компенсируются процентные ставки по кредитам. Но этих мер недостаточно, ситуация кардинально не меняется.

Он заявил, что «органы региональной власти и органы местного самоуправления должны обеспечить неукоснительное выполнение всех мероприятий.