Вашингтон, 23 октября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение в СМИ, будто он обсуждал возможность назначения на пост руководителя аппарата Белого дома нынешнего министра финансов Стивена Мнучина или своего старшего советника Келлиэнн Конуэй. Об этом он рассказал 23 октября на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Ложь, никогда даже не обсуждал это с Келлиэнн Конуэй или Стивом Мнучином. Больше фальшивых новостей!», — написал Трамп.

Таким образом он прокомментировал публикацию в Bloomberg. Издание сообщило днем ранее, что президент США рассматривал кандидатуры Конуэй и Мнучина для замены главы аппарата Белого дома Мика Малвэни, которым Трамп якобы не доволен.