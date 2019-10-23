Махачкала, 23 октября, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил почетному председателю Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедову звание Героя Труда РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В документе указано, что звание Героя Труда Магомедов заслужил «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Напомним, Магомедали Магомедов занимал пост председателя Госсовета Дагестана почти 12 лет — с июля 1994 по февраль 2006 года. После этого должность была упразднена, а его преемником в качестве президента Дагестана стал Муху Алиев.

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