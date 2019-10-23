Токио, 23 октября, 2019, 08:14 — ИА Регнум. До официальной премьеры в сети появилось изображение нового универсала Subaru Levorg второго поколения. Фото размещено на японском портале Web Car magazine.

Web Car magazine Универсал Subaru

Судя по изображению, авто получит агрессивный спортивный экстерьер. Он будет подчёркнут изломами кузова передней части машины, большим воздухозаборником на капоте, а также угловатой передней оптикой.

Ожидается, что из линейки двигателей новинки уберут турбированные двигатели мощностью 170 л. с. рабочим объемом 1,6 л и 300-сильный двухлитровый движок. Им на смену, вероятно, придут наддувные моторы 1,5 л и 1,8 л, которые будут выдавать соответственно 150 и 270 «лошадей». Кроме того, может появится двигатель объёмом 2,4 л от Ascent, гибридный агрегат системы e-Boxer и подзаряжаемый бензин-электрический вариант.

Официальная премьера прототипа Levorg пройдёт на автосалоне в Токио 23 октября 2019 года.

Напомним, с 16 по 25 октября компания Subaru приостановила работу своего автопредприятия в японском городе Ота. Причиной остановки стал прошедший в этом районе тайфун «Хагибис». Завод Subaru в городе Ота собирает более 50% от всех автомобилей компании.

Читайте также: Toyota и Subaru договорились о расширении альянса