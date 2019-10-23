Москва, 23 октября, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Кибермошенники разработали новый способ кражи средств у клиентов банков с использованием смартфонов. Об этом сообщил РИА Новости глава компании Group-IB Илья Сачков.

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По его словам, злоумышленники похищают деньги своих жертв, используя программное обеспечение для удалённого доступа к смартфонам.

Как отметил Сачков, система Secure Bank ежемесячно фиксирует более тысячи попыток хищения средств со счетов физических лиц с использованием данной схемы, а потери банков от данного вида мошенничества могут достигать десяти миллионов рублей в месяц.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в октябре стало известно о выявлении вируса, ориентированного на кибератаку пяти российских банков, который поразил около 800 тысяч Android-смартфонов за период с 2016 года.